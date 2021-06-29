屏東出現Delta變種病毒確診案例，對此，前副總統陳建仁表示，台灣的COVID-19致死率高，但疫苗接種率偏低，現在台灣和全球各國的當務之急，既要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。但他也表達態度，直言求人不如求己，以國外之例建議可考慮自主研發疫苗相關緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率。

陳建仁今（29日）在臉書發文表示，世界衛生組織（WHO）在今年5月31日宣布，未來將以希臘字母命名各種COVID-19變異株，避免特定國家遭受歧視及污名化。WHO將COVID-19的變異株分為，一是已經確認其棘蛋白突變，會增加病毒傳播力、降低抗體中和效力的「高關注變異株」（variants of concern VOC），以及尚未確認有此效力的「須留意變異株」（variants of interest VOI）。

陳建仁稱，VOC變異株，夾著超高的傳染力，一再肆虐全球，台灣從4月下旬起，發生Alpha株引起的新一波流行，造成一萬三千名以上的確診病例，五百人以上的死亡。最近，更有Delta株造成屏東南端的社區群聚感染。

陳建仁分享數據分析稱，截至6月下旬，台灣的COVID-19每百萬人累積確診疾病率和死亡率，分別為611和26，在十個國家當中，分別排名最低的第二和第三名，次於紐西蘭和新加坡，但是台灣的COVID-19致死率（4.3%）卻是十國當中最高的，進一步比較各國致死率的長期變化趨勢，英國、美國、日本都曾經高達15.1%、6.3% 和5.4%。特定時段的高致死率，可能歸因於高齡長者所佔比例偏高，或是病例突然暴增以致醫療體系無法提供完善照顧。

台灣與十國的比較圖。（圖片摘自陳建仁臉書）

至於發現每名COVID-19確診病例之平均檢驗人數，陳建仁指出，台灣是83人，在十國排名第四，僅次於紐西蘭的1000人、澳洲的500人，以及新加坡的200人。

陳建仁認為，由於疫苗供應較晚，台灣的疫苗接種率目前只有7.7%，是十國最低的。英國和以色列的疫苗接種率最高，分別高達65%和64.4%。但是，最近Delta株卻在英國和以色列造成新一波的流行，六月中旬英國99%確診病例是感染Delta株。雖然疫苗對於Delta株引起的輕症的保護力會降低，但是對於重症住院的保護力，仍超過百分之九十。

陳建仁呼籲，求人不如求己，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽！越早普及疫苗接種，越能遏阻病毒的散播，也越能降低新變異株發生的機會。現在台灣和全球各國的當務之急，既要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。