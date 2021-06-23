5月疫情大爆發，台灣民意基金會今(23日)公布最新民調顯示，民進黨及國民黨兩大黨支持度雙雙下滑，小黨激增，其中台灣民眾黨支持度劇增7.1 個百分點，是創黨以來最高的支持度。對此，民眾黨表示，要很謙卑的感謝台灣民眾給予肯定，並建議民進黨應將民調數字當成警訊，民意如流水，來得快，去得更快，唯有扎實的努力，才能長久的獲得台灣民眾的肯定。

民眾黨今在官方臉書粉專發文表示，我們要很謙卑的感謝台灣民眾，這段日子以來給予民眾黨的高度肯定。同時，我們也要建議民進黨，將數字當成警訊，記取歷史教訓，不要輕忽民意的反撲。從「3+11」以及諾富特混居事件，執政黨的錯誤政策造成疫情爆發，加上慢條斯理的疫苗政策，以及不顧科學專業護航國產疫苗、放任黨公職造謠「雙北蓋牌」、「國外疫苗僅作二期試驗就拿EUA」等，當立法院要監督各項決策過程，包含國產疫苗，又投下反對票，淪為蓋牌的黨意立委。

民眾黨批評，面對人民的不滿，民進黨沒有找回2016年以來就搞丟的「謙卑」，反而是透過大內宣，側翼網軍動輒上千篇文章發動「綠色認知作戰」，妖魔化雙北政府，甚至挑動南北對立，轉移民眾對疫苗不足的注意力。

民眾黨更指出，這些日子以來，柯文哲主席每天在市府努力抗疫，連新成立的黨部辦公室一步都沒踏入；民眾黨立委們則是在立院為民眾把關，從消失的3+11會議紀錄、疫苗進口及施打期程、一線醫護的保障、紓困貸款的申請等議題，都獲得高度肯定。

民眾黨也說，經歷過外界嘲諷「4%黨」，不會因為這樣的民調數字而自滿，因為我們知道，在網路時代，民意如流水，來得快，去得更快，唯有扎實的努力，才能長久的獲得台灣民眾的肯定。