國內疫情嚴峻，全國防疫三級警戒延長至7月12日，對於8月28日公投是否如期舉行，民眾黨日前開第一槍，呼籲延後舉行公民投票。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，公投最重要不只是民眾投票表達意見，更重要的是過程中溝通民意宣導，現在除了考量疫情因素外，在民眾對公投議題理解跟宣導未到位前，表達認為公投應該延後的立場。

邱臣遠指出，公投議題重要，但現階段全國疫情嚴峻，民眾黨團認為仍須防疫優先，如果倉促投票有交叉感染風險，例如先前舉行選舉的印度造成群聚感染，呼籲中選會及指揮中心應專業判斷，並儘快確認後對外宣布公投日是否延後相關作法。

邱臣遠表示，公投最重要是民意溝通過程，過程中溝通民意宣導，目前民眾對於公投議題了解沒有很到位，還是需要有完整的宣講跟表達過後，讓民眾透過公投做出選擇才有意義，如今疫情嚴重，呼籲不該貿然舉行公投，應評估延後待疫情趨緩後再舉行投票。

對於公投是否延期、公投綁大選、不在籍投票等議題，近期受到外界討論，民眾黨團幹事長蔡壁如認為，疫情造成生活型態改變，公投也應該與時俱進，應該研擬電子投票或不在籍投票修法，讓民主新型態可以往前看。