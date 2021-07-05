蔡政府上台以來，2016年520後農地違章工廠「即報即拆」成為各部會機關的政治承諾，但截至目前，已拆工廠寥寥無幾，為配合2025年太陽能光電20GW的設置目標，在經濟部的預告下，只要變更地目後繳納回饋金、裝設太陽光電板就能「轉正」，但是犧牲農地換來的綠電根本不是綠，只是再再證實蔡政府承諾跳票已成習慣，口號治國成了政客的自帶技能。

《工輔法》經過多次修法，2019年6月的修法讓2016年5月19日前的違章工廠也都被納入輔導行列，規定中高污染違章工廠必須遷廠、關廠，若地方政府不作為中央可以代行斷水斷電，但目前成效不彰，違章工廠問題持續失控。

雖然違章工廠蓋在農地上，但《工輔法》的主管機關卻是經濟部，農業主管機關可著力點十分不足，若是工廠要拆除或斷水斷電，仍然要透過經濟部與各地方政府的經發單位來執行，結果行政院祕書長李孟諺今年1月卻在記者會上強調「違章工廠拆除是地方負責，不是行政院」，地方政府不作為、中央怠忽代行之責，甚至互踢皮球，完全看不到政府施政的決心，只是逞口舌之快，手腳卻完全沒在動。

很明顯，經濟部往往不太想和業者「硬碰硬」，對違建事實往往睜一隻眼閉一隻眼，民眾在缺乏公民訴訟機制下沒有法律救濟管道，飽受噪音與工廠臭味下搬走的住戶也不少見，更有消防員因違章工廠動線凌亂而葬身火場。

台灣聲稱以農為本，實則經濟至上，無法為自己出聲抗議的大自然不斷被犧牲，在躁進的能源政策下，違章工廠合法化後成了衝刺太陽能發電的基地，甚至還可以變賣交易，但即使有這麼多的離譜事實，只要中央製圖場趕緊做圖充值台灣價值，一切都可以被原諒。

政府的謊言、民眾盲目的鄉愿，造就台灣今日的悲哀。