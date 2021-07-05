今年5月7日經濟部預告訂定「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，只要低污染農地違章工廠取得特定工廠登記後，透過繳納回饋金、裝置太陽能光電板、劃設隔離綠帶便可進一步申請變更為特定目的事業用地，低污染農地工廠也將就地合法，違章工廠恐永不落日。

《工廠管理輔導法》（下稱工輔法）2019年6月經立法院三讀修正通過工廠管理輔導法部分條文，要讓2016年5月19日前的違章工廠被納入輔導行列，5月20日後新增農地違章工廠一律即報即拆，新法已在2020年3月20日公告施行；經濟部中部辦公室強調，地目變更須在2023年3月19日前提出申請，而在今年6月21日《用地變更辦法》正式公告生效。

經濟部工商普查估計，全台違章工廠間數約4.5萬家，另根據地球公民基金會統計，去年3月20日《工輔法》新法公告上路至今檢舉違章工廠間數347間，勒令停工卻僅30間、斷電僅2間、拆除僅9間。

地球公民基金會山林國土組專員吳沅諭表示，蘇貞昌院長在《工輔法》修法當時承諾修法結果不會影響公共安全，但從《用地變更辦法》來看，卻會帶來消防風險、用地炒作等五大弊病。

吳沅諭指出，針對《用地變更辦法》應該要有更多消防安檢與建築結構的加強，別讓工廠成為消防員墳場，另外也要機制遏止變更的土地被炒作，否則工業區形同虛設，還會扭曲台灣產業公平競爭發展。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英強調，就算有些違章工廠一開始的產品製程屬於低污染，但之後轉為高污染的案例屢見不鮮，雖然地方衛生局的確稽查出部分不肖業者，但在台灣違章工廠的汪洋中，恐怕只是冰山一角。

施月英表示，工廠裝置太陽能光電板產生的綠電應該自用，而不是台電用更好的收購價向廠商購電，這些工廠違法在先，現在又得利多，根本不公平。「經濟部擺明就是要讓申請特目的低污染工廠就地合法，裝置太陽能光電板一簽就是20年，20年期限到了還可以續簽，能拿他們怎麼辦？」

許多民眾也質疑，「鐵工廠的屋頂是否能乘載太陽能板的重量？是否有列入相關評估？」、「獎勵違法的惡法，要長期守法的農民情何以堪？」