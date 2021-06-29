我國空氣品質近年來已有改善，但「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」過去要在AQI大於200的「嚴重惡化」才有強制作為，遭環團詬病，因此今天預告修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」未來只要AQI大於150的「中級預警」，燃煤火力發電機組、燃煤汽電共生機組、石油煉製及石油化工製造業、鋼鐵冶煉業及公民營焚化廠就要降載10％因應。

據統計，去年因為PM2.5 AQI大於150的站日數僅有6個站日數，環保署空保處長蔡孟裕表示，以前強制應變作為要在AQI大於200時的「嚴重惡化」等級才會有相關作為，但實務上在AQI大於150時，環保署便會協調地方政府、國民營事業等因應，「僅是把目前實際執行情況法制化」。

環保署表示，此次修正也配合空品預報由一天進步至三天預報的情形，以超前整備的立場將應變啟動機制提前。另外為落實工廠的應變效果，也增加要求燃煤電力機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等對象，於空品不良時必須有對應的降載或減排比例，如AQI大於150要減排10％、大於200時要減排20％等。

環保署說明，此次修法也明訂地方政府要通知民眾採取健康防護措施外，也增加好鄰居條款，要求空品不良期間上風處縣市需採行管制措施，共同與下風處縣市減輕污染負荷外，也提供地方政府可以因地制宜，增加工廠或車輛等對象管制措施的規定。