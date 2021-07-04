▲武漢國中站4日上午等候區幾乎滿席，甚至需增開座位以供排隊人潮等待。（蕭靈璽攝）

桃園高齡接種年齡陸續向下開放，因普遍長者對莫德納疫苗較有信心，許多里長表示長者對於莫德納接種有相當高的意願，但桃園4日高齡接種武漢國中場出現排隊人潮，據了解，有長者排隊1小時仍未入場。

因應莫德納高齡接種意願高，許多長者紛紛把握機會前往接種，但桃園武漢國中接種站約8點卻出現排隊人潮，更有長者在等待區等候1小時仍未入場，武漢國中站表示，因8點時電腦出現無法過卡的狀況，加上4日人潮較3日更多，醫療人力稍顯不足，才導致接種站外有堵塞的情形。

桃園市新聞處指出，武漢國中站於早上8時確實因為CDC系統有塞車的情形導致健保卡無法過卡，且相較3日桃園接種人數多了將近8000人，武漢國中站表示，原預計1組醫療人員可處理200人，本站共配置2組人員預計處理約400人次，但4日收到造冊的名單約600人次，醫療人員有稍顯不足的情形。

新聞處表示，為解決無法過卡問題，武漢國中站已改將資料先行儲存，後再上傳CDC系統，武漢國中站也表示，過卡問題解決後施打速率有逐步回升，強調堵塞問題已有改善，新聞處也補充，除武漢國中站早上系統出現塞車問題外，其他站皆正常運作。