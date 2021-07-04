彰化監獄有傳統電話接見服務，但沒有影像，而行動接見雖有影像，但機組較少須排就久的隊。開放一周電話接見有329人、行動接見179人，LINE視訊則有68人。(彰監提供／吳建輝彰化傳真)

獄方人員同步在後台檢查使用情形。(彰監提供／吳建輝彰化傳真)

國內本土新冠肺炎疫情嚴峻，各地監所暫停非必要教化活動，也取消接見服務，由於三級警戒不斷延長，中斷受刑人與家屬的情感維繫，彰化監獄特別建置「LINE視訊接見」服務，且開放讓受刑人書面申請，經獄方審核就可以通過LINE與家人互道平安，以安定囚情，短短１周就超過百名受刑人行動傳情。

國內疫情逐漸穩定，但三級緊戒就像無底洞不斷延長，彰化監獄依法務部矯正署指示，遵守中央流行疫情指揮中心相關指引，配合人流管制，以致受刑人與家屬已經長達1個月沒有見到面，讓受刑人與家屬中斷情感維繫，彼此心情明顯都受到起伏。

彰化監獄有傳統電話接見服務，但沒有影像，而行動接見雖有影像，但機組較少須排就久的隊，拜科技所賜彰化監獄推出「LINE視訊接見」服務，有別於行動接見須由家屬申請，這項服務可由受刑人主動提交書面申請，經獄方審核通過就能安排家屬接見，只要有手機、平板就能隨時視訊。

化名「阿鐘」的監營繕隊電工組受刑人，協助這次LINE視訊接見的線路布建，他表示很高興能有機會參與這項工作，照拂所有同學，彰化監獄也表示，未來獄方將持續推動視訊接見使用量能，透過網路無遠佛界的力量，維繫受刑人與家屬的情感。

彰化監獄秘書杜讚勳表示，LINE視訊接見深受家屬與受刑人的好評，隨時隨地就能接通，家屬也能利用視訊時環顧家裡環境，讓受刑人身歷其境，開放4天時間就有68組LINE視訊的申請，未來疫情穩定後，也可能朝向傳統與LINE視訊雙軌併行的接見措施，來維繫受刑人與家屬間的情感連結。