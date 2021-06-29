台灣本土疫情爆發，在《彭博社》「全球防疫韌性」排名中更跌至第44名，是全球參與評比國家的末段。民眾黨認為，這幾個月排名的變動，都在告訴大家疫苗接種率是防疫關鍵，民眾黨更指出，從世界防疫優等生到吊車尾，這狠狠的一巴掌，執政黨也該從超前部署的幻夢中醒過來，並呼籲政府應積極搶購疫苗和部署2代疫苗，不該為了面子犧牲國人的健康。

民眾黨今(29日)在臉書粉專上發文表示，防疫排名驟跌，優等生變成吊車尾，民進黨政府該從防疫美夢中醒來。民眾黨指出，《彭博社》的「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking）自去年11月開始公佈，台灣去年底仍是世界第2的好成績，今年卻逐漸下滑，2月第7名、4月第5名，原因都是疫苗接種率低，但執政黨政府卻從未在乎這些警告，沈溺在超前部署的大內宣光環中。

民眾黨指出，5月本土疫情爆發後，台灣因疫苗接種率低迷和疫情上升，掉至15名，這個月更直接慘摔到44名，落後巴西、奈及利亞等國家，除了疫情再次爆發與死亡率高之外，還是同一個原因：「疫苗施打率低落」。

民眾黨認為，過去幾個月的排名分析都告訴我們，「疫苗接種率」是防疫工作的關鍵，然而執政黨政府卻將這些提醒當成耳邊風，國際疫苗採購到貨率低落、國產疫苗尚未通過科學認證，造成缺疫苗窘境；而國人配合防疫一年多，卻因不嚴謹的邊境檢疫措施導致出現防疫破口，如今更讓Delta變種病毒入侵台灣，政府才突然警醒決定入境普篩、加強檢疫措施。

民眾黨呼籲，面對病毒的威脅，我們完全沒有鬆懈的本錢，並指從世界防疫優等生到吊車尾，這狠狠的一巴掌，執政黨也該從超前部署的幻夢中醒過來，從科學專業的本質出發，傾聽採納專家的意見，檢討邊境管制及境內疫調措施，更要積極搶購疫苗、部署2代疫苗，不該為了面子犧牲國人的健康。