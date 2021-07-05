國民黨追查中央特權施打疫苗問題，國民黨立委林奕華發現，疾管署疫苗施打率105％，食藥署更是高達169％，遠遠超過其員額編制人數。國民黨團總召費鴻泰要求蔡政府公布出來，哪些是不該他打疫苗的跑去打了，要說清楚講明白。

林奕華調閱資料發現，疾管署與食藥署的編制人員（包含職員、駐警、工友、技工、駕駛、約聘雇），在其造冊數與接種數來看都發現異常，其中更有來源不明的人數，她認為有些不明特權的人也存在其中。

林奕華指出，疾管署編制人員850人，造冊人數卻有1261人，食藥署編制人員646人，造冊人數高達1356人，等於疾管署有411名不明特權，食藥署則有710名不明特權；比對實際接種人數後，疾管署接種率105％，食藥署接種率是169％，都超過其編制內員額。

林奕華表示，疾管署可能涉及篩檢等理由，說明理由後可能還能被接受，但是食藥署有防疫上的高風險嗎？國民黨團書記長鄭麗文也批評，食藥署大部分都不在第一線防疫，造冊可以造到編制員額兩倍，人民想打疫苗都打不到，食藥署管疫苗的，自己就打好打滿，還打到「滿出來」。

林奕華說，這相當諷刺，當國產疫苗沒做三期試驗，食藥署被懷疑護航國產疫苗EUA的時候，才發現原來食藥署自己的人把國際疫苗都打好打滿了。這些超出編制人數的人到底是誰？食藥署應該說清楚。

鄭麗文也質疑，立法院臨時會通過政府官員都要打國產疫苗的決議，民進黨大方同意，現在看起來，原來是因為官員都打完國際疫苗了。鄭批評食藥署，要幫國產疫苗開綠燈，就應該全部留下來都打國產疫苗才對啊！