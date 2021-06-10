第四分局南屯派出所日前於轄內重劃區，發現一群年輕人趁半夜無人之際在該處聚會；警方將這群年輕人逐一抄登資料，移由衛生機關裁罰。（警方提供）

國內新冠肺炎疫情延燒，指揮中心發布三級警戒，停止室內5人、室外10人以上的群聚。台中市政府警察局第四分局南屯派出所日前於轄內重劃區，發現一群年輕人趁半夜無人之際在該處聚會；警方立即強力執法，將這群未遵守防疫規定的年輕人逐一抄登資料，移由衛生機關裁罰。

警方指出，日前在三民西路與東興路口的重劃區入夜後人車罕至，第四分局南屯派出所將該處列為巡守重點；該所巡佐張木森、警員王翊馨等2人巡邏經過時，發現有一群14名不守防疫規定的年輕人在重劃區內聚集。現場年輕人見警到來，便拔腿就跑、不肯接受盤查。

警方表示，支援警力趕抵，兩網包夾，才讓這群年輕人停下腳步配合警方查證。該群年輕人說，因大家朋友都很久沒見面，認為重劃區內人煙稀少應該沒有關係所以才群聚。儘管均有配戴口罩，仍然違反室外不得聚集超過10人之規定，經當場蒐證掣單登記，將移請台中市政府權責單位裁罰。

南屯派出所長江松泳表示，為協助防堵疫情破口，員警均全力以赴。對易群聚場所將加強巡邏，呼籲民眾時值全國疫情警戒期間，請務必共體時艱，切勿以身試法。警方強調在疫情嚴竣之際，類似情形絕對從嚴究辦。

(中時 )