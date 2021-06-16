本土新冠肺炎爆發，花蓮迄今已累計57例，多因群聚染疫，日前秀林鄉崇德家族烤肉群聚，造成5人染疫，53人被匡列，縣長徐榛蔚痛批「是非常不好的違規」，沒想到14日晚上，竟有6男4女共聚在吉安鄉套房內的公共區域烤肉、飲酒替友人慶生，花蓮縣衛生局立即鐵腕祭出首張因戶外群聚遭開罰的罰單。

吉安警分局表示，14日晚上8點左右，太昌派出所附近民眾檢舉，明義二街附近有多人群聚，員警前往發現共4女6男共10人，且多為在地年輕人，正在出租套房的公共空間內餐敘、烤肉，其中一名男子供稱，因為友人生日，大家共聚一起替他慶生。

由於這群人明顯違反三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，員警當場予以查處告發，直接函報衛生局裁罰；徐榛蔚今受訪時也說，已對這群人開出花蓮縣內第一張違反戶外群聚規定的罰單，將處以6萬至30萬元不等的罰緩。

由於花蓮共有177個社區，207個原鄉部落，日前縣警察局長蔡丁賢也在記者會上表示，群聚的地方就是危險的地方，警方查處重點是社區家族群聚，轄區警方也會結合村里長、部落主席持續宣導及嚴格查處，不過還是要請民眾自律自規。