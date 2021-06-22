台南市政府經發局6月17日要求轄管工業區移工全面快篩，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成則要求企業主須於本周提交篩檢計畫，若未落實移工快篩，將先給予2周改善期，未改善者，最高可罰30萬罰鍰。

台南市政府繼6月上旬完成全市移工宿舍的衛生環境查察後，市長黃偉哲也指示要對台南市移工實施快篩，日前已完成南科園區內所有移工的快篩，接下來針對南市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。

經發局表示，目前南市府對於工業區移工快篩策略，採取方式包括一，要求南市府主管的工業區，包括樹谷、永康、新吉、柳營四個工業區，凡有聘請移工的企業必須全面完成快篩。

其次是持續由經發局、衛生局及勞工局組成輔導小組至市內各工業區訪視，輔導並協助各企業辦理快篩，同時南市府也將建立企業快篩的標準作業程序，並簡化行政流程，加速讓企業辦理快篩；第三，則是呼籲經濟部所轄工業區及其他小型工業區企業配合進行快篩，避免造成防疫破口。

經發局長陳凱凌指出，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成則要求企業主須於本周內提交篩檢計畫。他強調，企業如未落實移工快篩，將先給予2周改善期，未改善者將移請相關單位依「就業服務法」處新台幣6萬至30萬罰鍰。