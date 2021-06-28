針對醫師蘇偉碩醫師在臉書PO文，建議在高屏地區往來頻繁的要道、扼口設置篩檢站，鼓勵免費篩檢，封住疫情北傳，高雄巿長陳其邁28日在防疫記者會回應，應該要配合整體防疫工作，並以科技防疫，才是最直接、精準。

蘇偉碩在臉書建議，在連絡高屏的鐵公路口，含台鐵屏東各車站，高屏大橋屏東端、88公路潮州端，萬大橋萬丹端、雙園大橋新園端，國三屏東交流道內埔運動公園端，這幾個高屏地區雙向交流頻繁的要道扼口，都設立篩檢站，鼓勵往來民眾免費篩檢，封住疫情北傳的關口。

陳其邁28日認為，還是要配合整體的防疫工作，尤其6月6日以後，有關枋山相關活動旅遊史的部分，已經發送簡訊，用科技防疫的方式，來通知所有有這些活動的民眾來快篩，這其實是最直接，非常精準，那也能最直接來了解結果。

他說，高雄巿其實在2天前就開始做整個疫調，以及活動史的全面清查，包括水果攤、攤商等，也開放民眾假如有任何的接觸活動，可以來做處理，所以用科技防疫的方式，也配合屏東縣政府的各項作為。

他說，目前為止，屏縣府在整個疫情疫調跟匡列、隔離的部分，動作其實非常的有效率，所以疫情應該是在可以控制的一個範圍裡面，高雄巿就隨著疫情，再來做一些因應與調整。