南彰化確診里長娘從事宗教服務活動，引發群聚傳播，22日公布新增1例信眾確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局針對南彰化四鄉鎮啟動社區快篩主動監測。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣「宗教服務傳播鏈」延燒，南彰確診里長夫妻，里長娘主持私人壇，與來自萬華、南投的師姐群聚靜坐，辦消災祈福法會，又讓信眾上門問事、解惑，傳染鏈已知有4人確診，包括1名南投宗教工作者與1名彰化信徒。詳情有待下午3點防疫說明會，由彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯說明。

彰化縣22日新增1例確診，累計254例。根據疫調，里長娘經營私人神壇「中土圓明聖道院」擔任院長，發病時間比里長更早，足跡超活躍、橫跨七縣市，不僅到苗栗、台南等地休閒遊玩，還與來自彰化、高雄、雲林信眾有接觸。本月6日竟與來自台北萬華、南投等地師姐，一同辦消除疫情法會祭祀活動，並留宿道院，消息一出令不少當地居民傻眼。。

縣府民政處指出，目前正值第三級警戒期間，明令禁止一切宗教活動與民眾進入宗教場所，員林市「圓明聖道院」神壇，依規定只能有神壇執事人員在場，如發現有其他外人在場從事祭祀、祈福、問事等活動就屬違反規定。針對6月6日該神壇辦祈福法會，如查屬實則會依予以開罰，依法將可處6萬元到30萬元罰鍰。