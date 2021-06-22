疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場工作機會，勞動部彙集民眾意見及各方建議，公告鬆綁「安心即時上工計畫」，花蓮縣爭取到1350個職缺，並放寬申請資格，不限投保資格都能申請上工，並延長參加計畫時數，依工作內容核發防疫津貼2000元，縣府已陸續通知派工。

花蓮縣府社會處長陳加富說，第二梯次核訂縣府1350個職缺，自6月11日起受理登記，6月18日起受理放寬資格之民眾登記，中央補助經費計1億2214萬8000元。而第一梯次核定1000個職缺，已於6月11日結案，共錄取936人，錄取未報到19人，實際上工917人，上工率達九成。

陳加富表示，110年「安心即時上工」計畫的條件資格，此次實施期間即日起至明年6月30日止，並針對年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶、曾參加過本計畫時數未達960小時皆可再次參加、110年現在職人員可於原職缺續用至960小時期滿為止；且延長工時由每人480小時延長累計960小時。

補助內容為每人每月最高工作80小時，按每小時基本工資160元，每人每月最高補助12800元，依工作內容核給每人每月防疫津貼最高2000元。

由於防疫當前，縣府特別將進用人力派遣做簡易防疫工作，例如測量體溫，協助實名制及環境消毒、清潔維護、文書整理、關懷弱勢族群服務及公共衛生等工作。

縣府民政處進用的22歲朱先生，上工第二天，目前從事公文發送及協助民眾量體溫、噴酒精、登記實聯制等工作。他表示，過去職業為鐵工，因為疫情影響及職災受傷而丟了工作，所幸上網得知縣府公告安心及時上工計畫，可按照各局處的分類，找到花蓮縣適性的上工地點及工作內容。詳情可到花蓮縣政府社會處網站或撥花蓮就業中心及玉里就業中心專線。