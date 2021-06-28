新冠肺炎疫情三級警戒持續延長，許多企業實施分流辦公、在家工作等方式，配合展開長期抗疫，不過對於設有生產線的科技大廠來說，產線人員無法執行異地辦公，因此，特別加強廠房防疫管控，包括定時測量體溫、全程配戴口罩等。

至於疫情期間人才招募工作，包括台灣通用器材與旺矽科技等大廠皆持續徵才中，他們強調在配套措施足夠的情況下，不至於停止徵才。包括工程師、管理師、技術員、人資人員等職缺目前都在1111人力銀行網站上，供求職者投遞履歷。

全台第1家外商電子公司、多次榮獲政府評為外銷績優廠商的台灣通用器材公司，目前支援單位正實施分流辦公。HR部門指出，包括HR等可採用分流上班、在家辦公的支援單位，很早就已開始執行。

產線單位的現場人員無法實施分流，也會強化環境、防疫的管理。關於人才招募情況，主要在於招募流程有所調整，例如採用遠距面試等方式，在有相關配套措施的情況下，不至於會停止招募工作。

半導體產業大廠旺矽科技，主要提供探針卡、新進半導體、LED及光電等測試解決方案，與高低溫測試系統等，也從三級警戒開始便執行異地辦公、分流辦公等措施。旺矽科技十分重視員工福利，並持續優化工作環境，2019年獲得1111「幸福企業大賞金獎」，2021年幸福企業票選亦入圍參與評選中。

HR部門表示，實施狀況主要視各事業群依據各自的辦公情況進行考量，以工程師為例，研發工程師多數採行在家上班，產線工程師雖無法異地上班，但仍會有相關的保護與防護作為。此外，徵才面試的部分，目前已全數採用遠距面試方式，徵才並沒有因此暫停。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。