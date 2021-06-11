市議員施志昌暨大甲溪同濟會會長、大甲永和機械及品岳科技10日致贈大甲警分局防疫物資一批。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

國內本土疫情持續延燒，防疫首重於防範未然！台中市議員施志昌暨大甲溪同濟會會長、大甲永和機械及品岳科技10日致贈防疫物資一批，計有PVC塑膠檢診手套1000雙、防護面罩1000片、檜木酒精25桶，讓大甲員警在守護人民之際，也有地方企業來協助守護防疫安全，並由大甲警分局長李建興代表接受。

市議員施志昌指出，時值疫情嚴峻時期，尤其是警察身處防疫勤務第一線，無論是在治安或交通疏導，還是執行疫調、防疫宣導，甚或遇到民眾未佩戴口罩或遊民常常聚集在某處等治安死角，皆必須仰賴大甲分局員警同仁勸導驅離或現場排處，然而這些勤務，通常都是近距離的接觸民眾，故防護裝備及物資的充足相當重要。

施志昌表示，希望此次捐贈防疫物資，能在第一線員警個人安全防護上盡棉薄之力，也盼能藉此拋磚引玉，號召更多民間企業、熱心人士的善舉。

大甲警分局長李建興指出，感謝市議員施志昌暨大甲溪同濟會會長、大甲永和機械及品岳科技，在端午節前夕特致贈防疫物資，挺防疫前線員警，送暖打氣，讓同仁為市民服務同時也能兼顧防疫安全措施，保障市民的生命財產安全。

李建興呼籲市民大眾要共體時艱，減少端午節跨區移動，外出時全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同渡過艱困難關，讓疫情退散。

(中時 )