行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，因應病毒發生變種，行政團隊隊形與防疫作為要跟著變化，以因應疫情。外界解讀蘇貞昌所提團隊變化是否意味著內閣將異動，對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇揆所提的團隊內部調整，是指各部會要一起做好防疫工作，所指的內部隊形整隊，跟人事異動無關。

本土疫情嚴峻，蔡英文總統日前發表談會表示，從中央到地方，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。當時被解讀是要撤換疫情指揮官陳時中的訊號。行政院長蘇貞昌今在行政院會中也提到，行政團隊隊形要跟著防疫變化，再度引發內閣改組的臆測。

蘇貞昌表示，現在病毒發生變種，所以行政的隊形、防疫作為都要跟著變化，以因應變種病毒。我們原來的防疫策略是阻絕於境外，但是現在變種病毒已經侵入境內，而且情勢比過去嚴峻許多，所造成的傷害也嚴重許多，而民眾對於我們團隊的抗疫作為也批評許多，這都是我們要非常謙卑，也要很認真地檢討，而且更要勇敢地改進。

對於蘇貞昌所提「行政的隊形、防疫作為都要跟著變化」，是否意味著內閣團隊將異動，羅秉成說，院長是指防疫作為上不是只有衛福部跟CDC，期許各部會都是CDC，各盡其責一起做好防疫工作。

羅秉成舉例，像是苗栗竹南發生移工群聚事件，就跟勞動部有關，勞動部要本於職責，精進檢討相關作為，院長指的是這樣的隊形調整，跟人事異動無關。