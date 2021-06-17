藝人賈永婕與資深媒體人黃光芹日前因為募捐防疫物資惹風波，蔡英文總統今在臉書透露，她今天早上有打電話給賈永婕及黃光芹了。

總統說，防疫是當前最重要的工作，但是對於一些氾濫的假訊息，她要再一次澄清並向大家報告；看到昨晚郭台銘董事長發出聲明，提到他和衛福部許多同仁這段時間一起為疫苗進口努力的過程，也澄清了近期所謂「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息。

她說，她要再次感謝郭台銘董事長的幫忙，也要告訴大家，疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，也充滿國際政治的角力。

她指出，「這些過程裡，每一個人的付出，我們都很感謝」。衛福部同仁不管在採購國際疫苗或者整體防疫工作上，幾乎是不眠不休地進行中，外交團隊也是不分時差，分秒必爭為台灣的疫苗取得全力以赴，她要再次感謝所有辛苦的工作夥伴。

總統提到，這段時間有很多民間朋友，在防疫上做了很多付出和努力。台灣社會長期以來都有民間公益的良善文化，這是值得每一個人珍惜的。對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事，任何試圖挑起對立的言論，對於防疫工作沒有任何幫助。

她說，她今天早上打了電話給賈永婕小姐，「再次感謝她及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員，我們十分感謝」。

總統說，她告訴永婕：「妳的熱情我100％可以證明，妳是美少女這件事，我120％更可以證明。」「很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達我對背後整個團隊努力的感謝之意」。

總統說，她也撥了電話給黃光芹小姐，光芹是見過面的，平常俠女性格大家都知道的。「雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓我們看到她溫暖細膩的心」。第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，她也再次感謝光芹與一同發起的這些朋友們的心意。

總統表示，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她要感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好。度過疫情難關，靠的就是團結合作，讓我們一起努力，讓台灣更好。