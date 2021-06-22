【愛傳媒羅文嘉專欄】一週前我在臉書提醒，不論中央或地方行政首長除了解決眼前這一題外，永遠不要忘了準備下一題。

甚至，我列舉了幾項必須準備的題目供參考：其中一項，就是「維持社會基本生活物資供應系統的人員，如何能安全運作，以不影響民生物資供應。」

當時，北農果菜批發市場已經有十五人以上確診，並持續擴大中，之後到達三十人，到今天傳出已經四十幾人，中央農委會認為事態嚴重，表示考慮接管北農抗疫指揮。

這時北市府終於表示要進行廣篩與針對北農員工施打疫苗。不聽良善建議只責怪別人，只想下一個位置，不準備好下一題，結果就是這樣！

現在各縣市政府已經努力把疫苗施打作業，做得更完善。中央透過外交管道，爭取美日疫苗奧援到台，同時開門授權鴻海、台積電向外購買疫苗。指揮中心從國外進口單株抗體藥物，並簡化瑞德西韋用藥流程，以讓病患得到足夠醫療照顧，減少重症死亡。

以上都是之前提過要面對的問題，現在看到有比較清楚的解決方式。但是，仍然有幾項題目，還處在混沌不明中。

比如：

一，除了民生供應系統的穩定運作外，公共運輸系統的安全運作，是否也要列為優先（高鐵、捷運、公車、台鐵、垃圾車與人員）。我的意思是這些人員的廣篩與疫苗注射應該提早（可擴大納入第三類接種對象）。

二，原本第四類，因特殊情形必要出國者，目前只限外交人員與代表國家出國比賽的運動員，馬上八、九月即將出國留學的學生，應該也要納入（沒有畢業典禮與旅行還是小事，拿到國外入選許可，卻因為疫苗注射問題、無法成行才是大問題，已經有民意代表在提，不要等要求聲量變大才做）。

三，接下來可能會多種疫苗並存的問題（AZ、莫德納、國產、甚至BNT等）如何分配施打、依照什麼標準、如何做到一定公平與透明，杜絕私相收受、特權施打的問題一再出現，這些看似小問題，但卻會是民怨所在。

四，印度變種疫苗已在許多國家擴大，如果不幸台灣也遭感染或是擴大，如何預作防範準備。

五，在熱區全面擴大廣篩或普篩的應變計劃與機制是否建立，一但啟動是否可行。

同樣，這些題目，都是在位者應該及早準備的下一題（應該說是這一題了）。那些說美國援助台灣疫苗叫乞丐疫苗的人如果換做中國疫苗進來你猜他會怎麼說？

小英打電話給賈永婕很好但我認為更應該打給萬華方里長。

作者為民進黨前秘書長

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