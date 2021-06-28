《新印度時報》（Navbharat Times）報導，為學習如何對付印度空軍最新銳的法製「飆風」（Rafale）戰機，巴基斯坦近期派出多架JF-17「梟龍」戰機，參加於土耳其舉辦的「安納托利亞之鷹2021」（Anatolian Eagle-2021）多國聯合軍演，因為與巴基斯坦關係親密的卡達，本次便是派出「飆風」參演。

巴基斯坦派出的5架「梟龍」，在這幾天的演習中特別針對卡達的4架「飆風」，以及亞塞拜然派出的2架MiG-29戰機，進行模擬空戰訓練，並一同分享飛行經驗和其他資訊等。《新印度時報》指出，由於印度同時擁有「飆風」和MiG-29，且「飆風」更是該國最新銳的防空武力，故這類演習將讓巴基斯坦獲得大量寶貴資料。

根據報導，巴基斯坦與卡達空軍存在密切合作關係，先前甚至曾傳出兩國秘密交換飛行員，讓巴基斯坦飛行員能在法國接受「飆風」的飛行訓練，藉此徹底了解該型機的優缺點，但此消息已被法國嚴正否認。

此類資訊對土耳其來說也十分重要，因為該國的世仇希臘，先前也已和法國簽約以25億歐元（約新台幣842億元）購買18架飆風，其中12架是法國空軍使用過的二手機，最快7月就能開始交付。

「安納托利亞之鷹2021」自6月21日舉行至7月2日，地點於土耳其科尼亞（Konya）的第3主要噴射機基地（3rd Main Jet Base），參與者包括土耳其海空軍、亞塞拜然空軍、巴基斯坦空軍、卡達空軍，以及1架來自北約的E-3A空中預警管制機（AWACS），另還有近20個國家派出觀察員參加。