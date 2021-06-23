馬來西亞指控中方16架軍機逼近領空

馬來西亞在指控北京，出動16架軍機飛越南海，逼近該國領空3星期後，終於發出各方期待已久的招標書，以採購輕型戰機和高級教練機。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）與《防務新聞》（Defense News）22日報導，馬來西亞國防部將尋求採購18架高教機/輕型戰機（FLIT/LCA），以取代目前扮演這兩種角色的老舊機隊。儘管馬國在官網簡短的公告中並未詳述，但據業界消息人士透露，皇家空軍想要其中8架的主要配置為高教機，而另外10架則為輕型戰機。

至於這18架新戰機所要取代的，除了18架英國航太系統（BAE Systems）的「鷹」式（Hawk）108與208輕型戰機外，還有7架馬基（Aermacchi）航空的MB-339CM教練機。公告中說，招標將在馬來西亞當地時間9月22 日中午結束。

在馬來西亞皇家空軍的「戰力55」（Capability 55）計畫下，將有3支中隊的高教機/輕型戰機服役。而馬國空軍所謂的中隊，通常意味著18架軍機。

2018年12月時，馬國曾為FLIT / LCA專案，向多家國際飛機製造商發出資訊徵求說明書（Request for Information，RFI），據說獲得8個回應。其中有波音（Boeing）的T-7「紅鷹」（Red Hawk）、韓國航空宇宙產業公司（KAI）的FA-50、義大利李奧納多（Leonardo）的M-346「大師」（Master）、印度斯坦航空有限公司（HAL）的「光輝」（Tejas）、中國和巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Joint Fighter-17 Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機、中方的中航洪都L-15「獵鷹」教練機、俄羅斯的雅克列夫（Yakolev）雅克（Yak）-130，以及捷克沃多霍迪航空工業公司（Aero Vodochody）的L-39NG教練機。

事實上，去年馬國空軍宣布，1990年代中期服役的「鷹」式戰機不會升級，便證實了這汰舊換新的採購案會進行。而解放軍16架軍機5月底出現在馬來西亞東部砂拉越（Sarawak）附近空域，無疑更促使吉隆坡加緊採取行動。