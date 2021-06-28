韓國防衛事業廳28日召開國防部長官徐旭主持的會議決定，韓國將研發國產鐵穹遠端火炮攔截系統，以抵禦北韓遠端火炮威脅。

《韓聯社》報導說，韓國防衛事業廳表示，這項計畫將斥資2.89萬億韓元（約合台幣776億元，到2035年期間開發國產鐵穹攔截系統，以提高抵禦朝鮮遠端火炮威脅的能力，實現自主技術創新能力的提升，創造工作崗位。

南韓一向視北韓的導彈與38度線附近瞄準首爾的大量遠程火箭炮是重要威脅，最近想模仿以色列攔截哈瑪斯火箭彈的鐵穹系統，並著手自行研製。圖為北韓的遠程火箭彈演習。（圖／新華社）

報導說，韓版鐵穹系統將採用與以色列鐵穹防空系統相似的攔截方式，通過在多個地點部署發射裝置從而形成一個「保護罩」，號以有效攔截飛行物。防衛事業廳表示，計畫至少提前2年完成研發。

韓國國防部去年8月發佈《2021～2025年國防中期計畫》，宣佈將開發國產攔截系統，以抵禦瞄準首都圈的北韓遠端遠端火炮威脅。據悉，北韓在北緯38度線非軍事區附近部署了1000多門遠端火炮。其中，配備射程54公里的170毫米口徑自行火炮的6個炮隊、10餘個射程60公里的240毫米口徑多管火箭發射器等330餘門火炮瞄準韓國首都圈地區。

鐵穹系統是以色列研發用來攔截短程導彈、炮彈和無人機等較低端火藥的系統，是成本效益較高、專門用來對拿非正規游擊隊的廉價防禦系統。美軍曾考慮使用，但經測試後發現與美軍戰術目標不符而放棄。非洲一些國家政府軍採用較多，大部份用來對付游擊隊與叛軍。

此外，會議還決定投入1.28萬億韓元到2033年自主研發量垂直起降無人機，並計畫出資3700億韓元(合台幣99.3億元)到2030年通過美國對外軍售專案（FMS）為F-35A戰機升級。此外，會議還決定斥資1.31萬億韓元(合台幣351.6億元)採購重型運輸直升機，以取代陸軍CH-47D契努克直升機。