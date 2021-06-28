央視公開中印加勒萬谷血腥衝突畫面

印度已向中印邊境至少增兵5萬，歷史性地對中方採取轉守為攻的態勢。

據《印度時報》（The Times of India）等印度媒體28日報導，儘管中印1962年曾在喜馬拉雅山區爆發戰爭，但新德里的戰略重心主要仍放在巴基斯坦方向，雙方共打過3場戰爭。然而，自從中印邊境去年爆發血腥衝突後，印度總理莫迪（Narendra Modi）已尋求緩和與伊斯蘭馬巴德的緊張關係，而集中主力，以對抗北京。

據熟悉內情的4位人士透露，近幾個月來，印度已調動部隊和戰機到中印邊境的3個地區。其中2位消息人士說，如今印度在邊境約集結了20萬大軍，比去年多了超過40%。目前無論是印軍，或是總理辦公室發言人都沒有回應。

其中一位消息人士說，先前印度部隊在邊境目的在於阻止中方前進，而這次重新部署將讓印度指揮官擁有更多選項，利用所謂的「攻擊防禦（offensive defence）」戰略，在必要時攻擊，並占領中方境內的領土。

其中包括利用更多直升機，在山谷間運送兵員，還有如英國航太系統（BAE Systems）所打造的M777榴彈砲等武器。雖然目前不清楚，究竟有多少解放軍駐守中印邊境，但印度察覺，中方最近從西藏調派部隊，在負責巡邏喜馬拉雅爭議山區的新疆軍區增兵。