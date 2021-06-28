印度國防部長傑納特．辛格宣佈該國首艘國產航空母艦維克蘭特號將於明年服役，不料印媒與陸媒並不看好，一向鄙夷印度軍力發展的陸媒也極力看衰印度國產航母的未來，甚至羅列了維克蘭特號建造以來打破5項令人汗顏的世界紀錄，堪稱世界軍事史上「空前絕後」。

《印度快報》報導，印度國防部長拉辛格日前在柯欽造船廠宣佈，印度首艘國產航母維克蘭特號將於7月開始海試，並於2022年正式服役，該艦將是「印度的驕傲」。在印媒發布的圖片上顯示，維克蘭特號航母的艤裝已經基本完成，艦載設備、武器安裝到位，飛行甲板上已經刷塗了標記線。

印度國防部長傑納特．辛格宣佈該國首艘國產航空母艦維克蘭特號將於明年服役。（圖／Indian Today)

辛格表示，維克蘭特號明年服役將是向印度獨立75周年致敬，該航母將增強印度的國防實力，並確保印度在海洋的利益。據印媒表示，印度總共需要3艘航母，將在印度半島東西兩側各部署一艘，另一艘則做為替換。

印度國防部長拉辛格日前在柯欽造船廠宣佈，印度首艘國產航母維克蘭特號將於7月開始海試，並於2022年正式服役。（圖／ANI)

《印度教徒報》指出，維克蘭特號將搭載30架包括直升機在內的戰機，航母排水量4萬噸，最高航速30節。其最早公佈的交付日期是2018年，但已多次延遲。

由於一再拖延，相對於狂造軍艦有如「下餃子」的大陸來說，印度的國防力量一直是媒體與網路嘲弄的對象，印度國產航母也因此被列出了5大世界紀錄。其中包括：1.下水次數最多，該艦曾有3次下水儀式，一度讓許多人誤以為印度連續建造了3艘航空母艦；2.相較於一般航母建造期5年來看，印度航母建造時間最長，前後歷時12年的紀錄恐怕很難被超越；3.國產化設備使用率最低，基本上全部都是外國設備；4.因為在港口停放長達10多年，服役前仍需要大規模的修整；5.是唯一因為品質太差而被海軍拒絕接收的航母。

印媒引述消息人士稱，維克蘭特號的海試等各項計畫原訂在今年早些時候完成，但由於新冠疫情的影響，多項工作被迫延誤。