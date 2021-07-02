6月27日周日傍晚，對台灣防疫來說是至關重大時刻。繼高端疫苗後，另一支國產疫苗——聯亞生技舉行COVID-19疫苗（UB-612）二期臨床試驗期中分析報告記者會，攸關台灣政府預採購500萬劑新冠疫苗的結果。

記者會上，戴著口罩的聯亞藥業副總兼發言人范瀛云不疾不徐表示，根據一、二期結果，顯示UB-612疫苗有良好的「安全性」及「耐受性」，且具優異「免疫原性反應」。

緊接著，范瀛云像念稿一樣地平靜地宣布：「聯亞生技將於6月底，遞交期中分析報告及其他技術文件至食藥署，進行緊急使用授權（EUA）審查，並加速推動印度1萬1000名受試者之第三期臨床試驗。」

一位上市公司研發主管表示：「目前看起來效價是比高端（疫苗）低，但我還是希望聯亞能成功，因為如果成功了，這會是全球第一個只用部分棘蛋白做出來的疫苗，也能驗證聯亞自己的合成胜肽技術。」

聯亞生技集團自1983年成立以來，一直想以創辦人王長怡發明、結合化學胜肽與免疫原理的專利技術開發疫苗和藥物，可惜至今還沒有任何打在人體的疫苗上市。

就在距離EUA審查只距一步之遙時刻，聯亞疫苗爭議卻開始出現。6月23日上興櫃的聯亞藥公司，一日股價暴漲逾6倍，從30元衝上220元。投資人激情追捧，後來才發現，聯亞藥並非開發疫苗主體（與衛福部簽約預採購合約是聯亞生技），而是未來疫苗生產時，負責後段針劑充填代工的角色。

當時有媒體公布，聯亞已拿到台灣友邦巴拉圭100萬劑疫苗訂單，讓聯亞藥跳出來澄清，簽約主體是聯亞集團設在美國的另一家公司Vaxxinity。如此一來，大家才發現，原來講了很久的國產疫苗聯亞生技，居然不是簽約主體，甚至在公司發布新聞稿上，拿了政府3.79億元臨床試驗補助的聯亞生技，連專利權都沒有。

如果沒有，可以說是國產疫苗嗎？大家霧裡看花，更不用說，路透報導國際傭兵組織「黑水國際」創辦人普林斯（Erik Prince）介入Vaxxinity的疫苗分銷，更讓聯亞集團蒙上一層神祕色彩。

究竟聯亞如何變成今日規模？若要抽絲剝繭解密聯亞集團，得先從它的創辦人王長怡說起。

台裔科學家 發明「胜肽抗原」技術平台抗病毒

今年70歲的王長怡，從台大化學系畢業，隔年赴美求學後，就在美國開展生技事業。

1974年，她去紐約洛克菲勒大學攻讀生物醫學博士，在諾貝爾化學獎得主的梅里菲爾德（Robert Bruce Merrifield）實驗室裡，學到「固相胜肽合成化學」（solid-phase peptide chemistry）。梅里菲爾德傳授的「胜肽合成」技術，也成為王長怡此後創業多年的「立身之本」。

1983年，恰好是女兒胡世一出生那年，王長怡和丈夫胡毅安創立聯合生物醫學（UBI），也就是現在聯亞集團最上層的母公司，公司目標放在「高精準設計疫苗」與「單株抗體藥物」的研究、開發與商業化應用。

1998年，政府拿出14億元，持股約4成，UBI則拿出專利、股票及現金，持股6成，共同成立聯亞生技，做為王長怡的台灣發展基地。

雖然UBI並未對外公布股東結構，但查閱聯亞轉投資的申聯生物在2019年的招股書中所揭露的股東資訊，可發現UBI的持股高達7成由王家4人所掌握。

其中，王長怡是最大股東，持股35.78％；其次是曾任摩根大通、有投行經驗的王長怡女婿芮斯（Lou Reese），持股20.47％；至於王長怡的丈夫兼事業夥伴胡毅安，持股10.27％；而胡世一排名第6，持股6.06％。

打關鍵一役 UB-612攸關台灣生技產業拚國際盃

一位聯亞集團的股東透露，對王長怡來說，美國UBI和台灣聯亞生技，都是她的家族握有5成以上股權、自己說了算的公司，她把這兩家公司當成自己的2個小孩，「兄弟互相幫忙很正常。」

據他了解，聯亞生技股東之一國發基金，就曾多次要求她要把「兄弟」間合作案子的權利義務講清楚。有一次，聯亞生技董事會討論一件跟美國UBI技術合作案時，就以王長怡是利益關係人必須迴避此案；而國發基金要求「雙方權利義務寫清楚」才通過，讓她上了一堂「震撼教育課」。這位股東強調：「現在公司股東愈來愈多，她對公司治理的概念已經好很多。」

回到聯亞這支UB-612疫苗的爭議，專利權究竟歸屬於美國的Vaxxinity？還是台灣的聯亞生技？或者可能是共有，但分別享有的權利是多少？據本刊掌握消息，聯亞的疫苗權利可拆分成3部分，技術權、生產權與行銷權，技術（專利）權確實如市場傳言，由美國UBI掌握（亦授權給Vaxxinity）；「生產權」在台灣的聯生藥跟聯亞藥；至於「行銷權」，海外地區在Vaxxinity，台灣則由聯亞生技取得。

雖然在二期臨床分析報告後，神祕的聯亞集團仍留下了許多謎團，但眼下台灣民眾最關注的，恐怕也是聯亞當前最大的挑戰——UB-612究竟能否順利通過EUA的審核？迫在眉睫的EUA審查，與未來三期臨床試驗的成敗，不僅攸關台灣生技產業能否成功走向國際，無疑也是聯亞集團及王長怡個人，能否向外界成功證明自己的關鍵一役。

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