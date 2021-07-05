美國6月就業數據意外強勁，使投資人更加看好該全球最大經濟體的復甦前景，以及美國6月失業率微幅上揚，使聯準會可能不急於升息的預期升高，由科技股和生技股領軍，周一韓股走高，目前KOSPI指數上漲約0.5%，報3,297.06點。

對企業財報的樂觀預期亦為市場帶來提振，大型科技股三星電子、樂金電子將於本周發布初估季報。

目前三星電子漲0.75%，第二大記憶體晶片廠SK海力士漲1.22%，電池大廠樂金化學漲逾2%。

近來南韓的新冠疫情反彈和變種病毒擴散，帶動生技股上揚。製藥巨頭Celltrion勁揚2.82%。

周一南韓單日新增確診連續第3日超過700例，該國衛生主管機關已經就高傳染性Delta印度變種病毒的傳播提出警告。

外資盤中賣超韓股232億韓元。

韓元升值0.42%，暫報1,130.2兌一美元。

投資人將密切關注即將發布的三星電子初估季報，以及美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）的6月會議紀要。