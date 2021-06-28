拜登下令 美F-15F-16戰機空襲伊拉克與敘利亞邊境親伊朗民兵據點

在親伊朗民兵接二連三以無人機攻擊美方在伊拉克的人員和設施後，美國總統拜登下令空襲回應。

據《軍事網》（Military.com）27日報導，美國空軍周日出動了F-15和F-16戰機，以不同的精準導引彈藥空襲了這些民兵在敘伊邊境的2個敘利亞據點，以及在伊拉克境內1個據點，據悉它們是發動無人機攻擊和存放軍火的設施。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在聲明中說，使用這些設施的，是諸如是真主黨旅（Kataib Hezbollah）和薩義德烈士營（Kataib Sayyid al-Shuhada）等獲親伊朗民兵組織。而1位五角大廈官員說，這些戰機從美國駐中東的基地起飛，飛行員都已安全返航。不過，要估計有多少民兵成員或平民可能在空襲中死傷還太早。

五角大廈發言人麥克娜蒂（Jessica L. McNulty）說，美軍認為，每次空襲都擊中他們想要打擊的目標。她說，從4月開始，親伊朗民兵利用無人機，至少5度攻擊美國和聯軍駐伊拉克人員，同時還不斷以火箭砲攻擊美軍和聯軍。

F-16戰機

麥克娜蒂嚴厲警告，美方將透過這些和其他方式，設法向伊朗和親伊朗民兵組織表明，要是他們繼續攻擊、武裝，資助和訓練民兵組織，攻擊美方人員，將有嚴重的後果。

而據《以色列時報》（The Times of Israel）27日報導，伊朗革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）周日聲稱，他們已有航程可達7000公里的無人機，能輕易飛越以色列遠航。