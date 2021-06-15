印度新聞網站「The Print」報導，印度陸軍又購買了17艘小艇，加強於班公湖（Pangong Tso）的水面戰力與運輸能力。不過這批小艇航速慢，也無法搭載大口徑武器，預計主要作為兵力運輸之用，難以和中國大陸部署於當地的「西海艦隊」正面對抗。

根據報導，這17艘小艇由印度本土的水瓶座造船廠（Aquarius Shipyard）建造，預計9月前完成首批小艇的交付。其由玻璃纖維製成，長約35英尺（約10.67公尺）、能搭載20至22人，航速約20節（約時速37公里），據稱已有類似的型號在印度海軍服役。

一名消息人士告訴「The Print」，這批小艇大部分將部署至拉達克（Ladakh），主要任務是迅速載運官兵通過班公湖，避免部隊須在湖邊崎嶇的丘陵地形上「繞路」；該型小艇目前未配備任何武器，但必要時也能加裝輕武器。

由於中國大陸西藏與印度拉達克交界的班公湖周邊，近年緊張情勢又再度升高，印度除向該區域部署法製「飆風」（Rafale）戰機、南韓製K-9 155公厘自走砲等新購得的先進武器外，也有意進一步加強於班公湖的水面戰力，以對抗暱稱為「西海艦隊」的中國大陸班公湖水上中隊。

不過印度這次宣布購買的小艇主要為運輸用，航速慢、武裝薄弱，難以正面對抗大陸自製的928D型等新型巡邏艇；印度除現有的美製Tempest 35-SPC巡邏艇外，最期待的應是1月宣布採購的12艘自製「高性能巡邏艇」，該艇將由印度果阿造船廠（Goa Shipyard）建造，據稱專為高海拔環境設計。