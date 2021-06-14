中國大陸空軍近期於西藏與印度拉達克（Ladakh）交界的邊境附近舉行大型空中演習，派出超過20架戰機；但《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，印度於該區域的空軍基地數量遠多於中國大陸，若雙方全力出動，印度能部署在前線區域的戰機可達大陸的2.5倍。

《今日印度》（India Today）先前報導，中國大陸空軍在此次演習中派出總計達21或22架的殲11和殲16戰機，據信應是自新疆和西藏地區的和田、阿里昆莎、喀什等空軍基地起飛；雖然大陸戰機並未越過邊境，但印度空軍也派出包含其最先進「飆風」（Rafale）在內的戰機，在拉達克空域巡邏，並稱正透過衛星和其他手段，對中國大陸空軍基地進行監控。

《歐亞時報》表示，雖然印方無法確定上述基地目前的確切部署狀況，但退役印度空軍中將、現任印度空中武力研究中心（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）先前指出，海拔高度4274公尺、身為全世界第三高機場的阿里昆莎軍民兩用機場，由於地理環境限制，僅能部署少量戰機；和田基地是中國大陸空軍於當地的主要基地，距離戰區約350公里，可容納50至60架飛機；喀什基地則距離戰區約600公里，可容納戰機量略低於和田基地。

邱普拉表示，相較之下，印度空軍在距離戰區約350公里的範圍內有近10個空軍基地，聲稱中國大陸在該區域部署的戰機不會超過100架，但印度空軍有能力部署達250架；強調在「地利」優勢下，當地印度戰機能在數量上超過中國大陸。