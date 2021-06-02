《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，雖然殲20才是中國大陸的主力戰機，但瀋陽飛機工業集團研發的FC-31「鶻鷹」戰機，由於擁有造價相對便宜、可供出口等特性，在研發完成後，不僅有望迅速增強共軍戰力，更可能獲巴基斯坦採用，讓印度兩面受敵。

在中印實際控制線（LAC）發生衝突後，雙方持續將先進武力派往邊境；中方派出新型122公厘和155公厘自走砲、自走多管火箭發射器、15式輕戰車等，印度則宣布於前線部署南韓製K-9 155公厘自走砲、英製M777 155公厘榴彈砲等。尤其為避免在空優爭奪中落入下風，雙方各自派出最先進的殲20和飆風戰機，也成為外界關注的焦點。

不過《歐亞時報》指出，雖然殲20才是共軍的主力戰機，但仍在研發中的FC-31被認為定位接近F-35，採用敏感性較低的科技、造價相對便宜、酬載和尺寸較小、負責擔當支援殲20的多功能角色，而最重要的是，該型戰機為出口導向，代表印度的世仇巴基斯坦極可能取得FC-31。

若中國大陸迅速生產與部署FC-31，並將其賣給巴基斯坦，印度便需要同時在北部和西部邊境部署大量先進空軍兵力，以免陷入劣勢；但在堅持「印度製造」下，該國空軍戰力更新十分緩慢，號稱「印度版F-35」的「先進中型戰機」（AMCA）計畫更是才剛剛起步，與2012年首飛的FC-31相差甚遠，將大幅增加印度軍方和政府的壓力。

不過值得注意的是，製造殲20的成都飛機工業集團和自行研發FC-31的瀋飛，都是中國大陸的國有企業，而從五代機使用經驗最豐富的美國來看，此類戰機的研發耗資甚鉅，甚至在多國挹注資金下，F-35仍是有名的「錢坑」；而中國大陸近年來同時研發與製造2款匿蹤戰機，所承受的壓力恐怕遠高於外界想像。

(中時新聞網)