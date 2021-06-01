印度軍事專家卡利塔（Jayanta Kalita）指出，中國大陸多年來投入鉅額資金，以極快的速度推動軍事現代化、研發大量先進武器，其原因除了爭取在印太區域的主導權、對抗在全球擁有巨大影響力的美國之外，還有一個經常被忽略的內部因素，即是激起國內民眾的愛國心，吸引更多高學歷的年輕人投入國防領域。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的亞洲專家梅茲蘭（Lindsay Maizland）表示，在1990年代的波斯灣戰爭和台海飛彈危機後，北京政府意識到共軍缺乏進行現代戰爭的能力，開始在國防領域投注愈來愈多的資金；根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）資料庫，中國大陸1989年的軍事支出僅約195億美元（約新台幣5381.7億元），至2020年卻已高達近2450億美元（約新台幣6.76兆元），增長超過10倍。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，在經過數十年的努力後，僅以數量來說，中國大陸已在海軍、陸基彈道飛彈和巡弋飛彈、防空飛彈系統等領域超越美軍，並繼續以極快的速度推出先進武器，包括殲20匿蹤戰機、東風17極音速飛彈、攻擊11匿蹤無人機等；雖然這些武器的性能仍然不明，有些甚至可能還不具備戰力，但仍有效激起中國大陸民眾的民族意識。

卡利塔指出，北京政府希望這能吸引更多年輕人進入解放軍服役，因為擁有較高學歷的新一代年輕人，可能較容易對高科技武器感到興趣，能補足在現代戰爭強調專業化和高科技之下，各軍種需求愈來愈高的技術人才缺口，或至少成為有效的後備力量。如在中國大陸近年關注網路作戰領域下，據稱其正發展一支「編外」單位，由年輕一代的民間駭客組成。

(中時新聞網)