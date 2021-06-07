醣基生醫(6586) 宣布與永昕生醫(4726)簽訂合作備忘錄，醣基領先全球可增強抗體功效之獨家專利技術平台CHOptimaxTM，攜手永昕進行商業化規格產程放大及製造服務，永昕將成為醣基全球首家CHOptimaxTM技術平台委託開發暨製造服務(CDMO)合作夥伴，由醣基技術授權、永昕生產製造，加速拓展次世代抗體生產與應用。

醣基表示，醣化（Glycosylation）為抗體藥物重要的轉譯後修飾，能大幅影響單株抗體藥物的半衰期、活性與療效，故為品質控制上的重要參數。由於製程技術上的諸多限制，目前市售抗體藥物其醣體組成並非單一成分，而是含有多種不同醣體結構的混合物；因此，找到能將抗體功效最佳化的醣分子結構，並能將之穩定大量生產的技術，乃是發展次世代抗體的重要關鍵，亦是全球各大藥廠積極追求的目標。

CHOptimax為醣基生醫自主開發的革命性抗體醣分子均相化技術，使用領先全球具獨家專利保護的關鍵酵素，能快速製造帶有單一最佳化醣分子結構之抗體。此外，由於技術上的突破，使原本繁複的製程得以化繁為簡，生產成本進而大幅降低，達到可商業化應用。

醣基指出，日前發表的COVID-19二代疫苗CHO-V10，即是利用CHOptimax技術平台，成功研發出能中和包含南非株在內的多種SARS-CoV-2突變株之廣效型疫苗。未來，除了醣基自家產品將全面使用新製程外，亦計畫透過技術授權或共同開發，協助授權夥伴使用CHOptimax全面優化抗體藥物之功效，應用範圍除抗體新藥及改良型新藥（Biobetter），也將逐步擴展疫苗以及細胞治療領域等相關應用。

(工商 )