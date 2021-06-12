永齡基金會執行長劉宥彤。(圖/翻攝自劉宥彤臉書)

鴻海創辦人郭台銘要引進德國原廠BNT疫苗，但目前仍卡在指揮中心要求出具原廠授權書。據中國股票資訊網站雪球網上網友整理的上海復星醫藥股東大會資訊，復星醫藥11日在股東大會上表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。

針對近來台灣欲採購BNT疫苗，在雪球網上所整理的資訊顯示，復星針對台灣市場，有意願也積極提供疫苗；但不管台灣民間還是官方採購都需要經過復星。復星還表示，支持台灣防疫工作，不過「台灣的代理權在復星，任何採購必須走復星」；其次，對於在台銷售的合作方復星需要嚴格審計，保障接種的安全可控，造福台灣同胞。

復星強調，「關於台灣網上的謠言很多，各位不必採信，一切以公司公告為準」，這樣的說法除了顯示復星不管跟台灣哪方面合作，復星和BioNTech都會保證疫苗的接種安全，而重點就是「台灣只能透過復星購買疫苗，這是毋庸置疑的」。

BioNTech去年3月和復星簽訂協議，BNT疫苗在大中華地區由復星代理，稱為「復必泰」疫苗，已在香港及澳門施打，但尚未獲得大陸官方批准在當地上市。對於上海復星的說法，《蘋果新聞網》引述永齡基金會執行長劉宥彤的回應指出，「各種資訊釐清中，個人表示現代社會運作遵從法令與商業機制為常態」！另外，針對鴻海和永齡基金會擬進口500萬劑BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中12日稍早表示，將開放有條件專案進口，對此，劉宥彤則表示，正在了解中。

更多 CTWANT 報導