鴻海創辦人郭台銘申請採購500萬劑BNT疫苗來台，但遭行政卡關，他今天發出8點聲明，提及民進黨派系對他有不同意見，要求面見蔡英文總統明確給個答案。中廣董事長趙少康對此表示，郭這是快人快語，就是要蔡政府別再裝了，也明白揭示，過去半個月蔡政府都是在玩假的，而最終癥結點就是蔡英文，呼籲蔡今天就趕緊和郭見面談清楚。

郭台銘上午發表的8點聲明中，提及民進黨派系對他有不同意見，質疑各種看不見的力量對他捐贈疫苗產生技術性拖延，盼政府公開表示接受永齡基金會捐贈、正式授權，並同意他們提出的捐贈合約及給予相應許可，要求面見蔡英文。

趙少康今天召開線上記者會，針對郭台銘的聲明表示，可以感受到郭台銘這半個月來都只是在原地繞圈圈，連郭財力、人力這麼廣的人，都沒法突破採購疫苗的困境，凸顯了這事情卡關多麼嚴重。

趙少康說，昨天郭台銘發臉書感謝陳時中來電表達全力協助，這讓外界認為蔡政府在此事上有在幫忙，在這氛圍下，綠營人士昨天也都異口同聲說政府沒有阻擋，這也是郭不得不低頭的處境，以為放低姿態，蔡政府會放行，但顯然並沒有，根本是假的承諾，是演戲給外界看，所以郭只好再出來講，希望蔡政府給個乾脆，不用再假裝了。

趙少康呼籲，蔡英文應該趕快和郭台銘見面，郭過去前美國總統川普都能見了，如果蔡還不能跟他見面，這也很好笑，而且郭要捐500萬劑BNT疫苗也不少錢，所以蔡今天應該立刻見郭。

趙少康批評，從此事也看出，民進黨政府真的是很糟糕，民眾已經需要疫苗到這地步，就應該趕快給大家需要的疫苗，而不是只想著要扶植國產疫苗，反而是揠苗助長。