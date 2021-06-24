新冠肺炎變種病毒持續蔓延，繼日本、美國贈台疫苗後，立陶宛政府也宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗，並將於9月底底前運送，消息一出，引發關注。國民黨立委鄭正鈐昨(23日)在臉書寫下，非常感謝立陶宛的情義相挺，這份友誼彌足珍貴，但他說，這也讓國人質疑，為什麼蔡政府手上的疫苗是如此稀少？「雖然蔡政府對美日捐贈疫苗不斷進行『大內宣』，但越多的疫苗捐贈，就越顯得蔡政府的無能。」

鄭正鈐指出，立陶宛人口數約279萬餘，只比台北市259萬多的人口數，多出20餘萬人，捐贈台灣2萬劑疫苗之外，還要捐贈12.6萬劑疫苗給烏克蘭、摩爾多瓦及喬治亞等國家，相較之下，立陶宛可以成為疫苗捐贈國，台灣卻仍在接受捐贈疫苗的處境之中，「這也讓國人質疑，為什麼蔡政府手上的疫苗是如此稀少？為什麼當歐美國家準備解封之際，台灣卻要靠外國捐贈的疫苗來防疫？」

鄭正鈐分析，美國、日本及立陶宛三國捐贈的376萬劑疫苗，加上政府授權郭台銘及台積電購捐的1千萬劑BNT疫苗，若再加上慈濟送件衛服部，也要購捐500萬BNT疫苗，這些國外與國內企業、慈善團體的捐贈總共1876萬劑，與蔡政府對外採購1981萬劑疫苗，只差105萬劑，若疫苗捐贈陸續馳援，捐贈的疫苗都比政府買的還多。

最後，鄭正鈐質疑，蔡政府如果有能力，就不應讓國人限於無疫苗可打的恐懼之中。更不是在面對監督與質疑時，只會用「扯後腿」來卸責，「雖然蔡政府對美日捐贈疫苗不斷進行『大內宣』，但越多的疫苗捐贈，就越顯得蔡政府的無能。」

對此，有網友認為，「為什麼別的國家買得到疫苗，而我們有錢卻買不到？」「蔡政府到底都在做什麼，有做事嗎？」但也有人說「正面思考會比較快樂！越多國家送我們疫苗，代表越來越多國家支持啊！」