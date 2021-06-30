下一波莫德納疫苗將分配各地，桃園市長鄭文燦表示，這次接種加入醫院、診所、衛生所等流感疫苗施打系統。此次將施打65歲以上，先從78歲分齡打到73歲。上一波沒打到要補打者，除醫院、診所外，社區接種站只開放7月2、3、4日3天11點過後，也不開放不在籍。

鄭文燦表示，這次長者、疫苗施打策略進行很多調整，新一波莫德納分配加入了流感疫苗施打系統，將分配到醫院、診所、衛生所。不過莫德納需有低溫、恆溫設備，有些醫院、診所還在申請中。

他說明，這輪施打原則上是65歲以上及孕婦兩類，都可以到醫院、診所、衛生所施打莫德納疫苗。鄭文燦表示，希望孕婦到疫苗門診由專業醫師評估，確定是否可以施打疫苗。另外學校型社區接種站有29站，早上7點半開始，最晚到中午12點半，約4、5個時段分齡分組，預定3天打到73歲，休息1天再打到72歲，屆時再看疫苗數量打到65歲。

此外今天莫德納就會分配下來，鄭文燦表示，最晚7月1日完成基本配送，但學校型社區接種站只有打早上，所以學校接種站7月2日早上7點半開打。但是醫院、診所系統，下午已有疫苗門診，因此只要疫苗配送到就可以開打，並以75歲以上長者、孕婦優先，除非少數1到6類還沒打到的可以去打。

另外長者要補打部分，鄭文燦說，優先鼓勵他們到醫院、診所預約，不過接種站也開放7月2、3、4日共3天，早上11時後帶著健保卡、身分證前往施打，也因為要掌握身分，不開放不在籍接種。

鄭文燦也說，這次打莫德納疫苗，相對長者比較放心，輿論也影響施打意願。但鄭文燦強調，AZ安全有效並無爭議，AZ若有副作用，中央會追蹤。他說，未來還是會有AZ疫苗，不要造成不必要的誤會。