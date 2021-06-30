外媒日前公布全球防疫排名，台灣排在第44名，狠打臉蔡政府大外宣防疫模範生形象。對於台灣疫苗施打率僅有4%，對此，東華大學教授施正鋒之妻，也是台大農經系教授吳珮瑛痛批，印尼、巴西、俄羅斯等國，年均GDP都比台灣還低，但至今疫苗注射率都比台灣還高，讓她感覺，台灣以後不可以宣稱是已開發的高所得或是中高所得國家，很丟臉。

莫德納疫苗 示意圖。（圖／Shutterstock）

根據國民黨高雄市議員黃紹庭，引述《彭博社》最新公布今年6月「全球防疫韌性」排名，台灣防疫表現從5月的第15名 ，直接慘掉到44名，是所有53個國家中跌幅最大者。而該評比中，無論是疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標，排名都幾乎墊底，且施打率遠遠落後其他「亞洲四小龍」，像是新加坡44.1％、香港23.3％及韓國19.2％，就連東南亞的泰國與印尼都超越台灣。

Our World in Data統計數據圖表。(圖/ 摘自 施正鋒臉書)

有鑑於台灣疫苗施打率低落，施正鋒老婆在施正鋒臉書貼文，引述《Our World in Data》數據圖表示，截至6月26日為止，約50個國家已注射COVID-19疫苗（但未必完成需有之注射）及已完成注射（需一劑已完成一劑、需兩劑已完成兩劑者）與各國人均所得關係。

他指出，圖中在台灣右邊的國家，人均所得均比我們低，然至今已注射比率都比台灣高，台灣以後不可以宣稱是已開發的高所得或是中高所得國家，很丟臉。