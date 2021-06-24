聯亞藥昨天登錄興櫃，股價一口氣飆破200元，讓國產新冠疫苗的支持者大受鼓舞，對此，資深媒體人趙少康表示，不過，聯亞上櫃前的消息面炒作痕跡太明顯，在上興櫃前一天傳出巴拉圭將採購100萬劑聯亞疫苗，媒體大篇幅報導後，昨天竟然被自己的重大訊息打臉，其實巴拉圭不是跟台灣聯亞簽約，等到昨天股價飆漲一波才發布重訊，難道台灣的生技產業都淪為炒股大戲？他呼籲，檢調及金管會應查聯亞有無炒作股價。

趙少康今（24日）在臉書發文表示，聯亞藥昨天登錄興櫃，股價一口氣飆破200元，不過，聯亞上櫃前的消息面炒作痕跡太明顯，在上興櫃前一天傳出巴拉圭將採購100萬劑聯亞疫苗，媒體大篇幅報導後，昨天竟然被自己的重大訊息打臉，其實巴拉圭不是跟台灣聯亞簽約。

趙少康指出，但是聯亞不在前天消息傳出的第一時間立刻澄清 ，等到昨天股價飆漲一波才發布重訊，難道台灣的生技產業都淪為炒股大戲？巴拉圭一度考慮為了獲得疫苗，背棄與我邦交轉投大陸懷抱，突然宣布要採購聯亞一百萬劑疫苗，當時自己就懷疑，巴拉圭財力不豐，很有可能是台灣政府替巴拉圭出資買疫苗。

趙少康認為，連二期解盲結果都還沒出爐就接到百萬劑訂單，當然大大振奮掛牌股價，但是台灣聯亞明明知道巴拉圭是跟同屬UBI集團的美國 Vaxxinity公司簽約，聯亞生技以及聯亞藥都沒有接獲這項採購合約的委託代工訂單，卻不在當下立即澄清，坐視媒體大篇幅報導錯誤消息，不是很奇怪的事嗎？模模糊糊的態度實在可疑。

趙少康指出，經查6月16日我駐巴拉圭大使韓志正跟巴拉圭衛生部長波帕及Vaxxinity策略長哈里森都出席了在亞松森舉行的巴拉圭購買100萬劑疫苗簽約儀式，但為什麼消息直到22日媒體才大肆報導？難道沒有故意操作股價之嫌？檢調及金管會難道不應該主動調查聯亞有無放任不實資訊影響股市？相關報導，媒體有無推波助瀾炒作聯亞股價？未來是否會坑殺隨波投入追價之無辜投資人？

趙少康更呼籲總統蔡英文，未來國產疫苗的緊急授權審查會議必須公開、直播，讓大家檢視審議委員的發言內容以及立場，要通過，總要講出個道理來，不要讓台灣的生技產業成為一場炒股大戲，甚至視民眾的安全與健康如兒戲。