國民黨前主席朱立倫上午拜訪國民黨團討論不在籍投票。（趙婉淳攝）

國民黨前主席朱立倫上午拜訪國民黨團討論不在籍投票。（趙婉淳攝）

疫情爆發，外界關注8月28日公投是否延期，中選會預計7月2日拍板定案。國民黨前主席朱立倫上午前來立院拜會國民黨團，討論不在籍投票的推動，朱強調，未來防疫可能變成常態，為了確保民主，應即刻推動不在籍投票，兼顧省車錢又顧安全。

朱立倫上午與國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍、以及過去的部屬藍委林奕華會面，討論未來如何推動不在籍投票。歷經半小時討論，朱立倫會後受訪表示，國民黨從2013年起就持續推動不在籍投票，但民進黨卻用各種理由杯葛。

朱立倫強調，新冠疫情爆發，非常確定未來的防疫措施不只是短期，可能變成常態，為了確保民主，他認為應即刻推動不在籍投票，讓大家都能充分表達意見，且不在籍投票不僅讓大家省車錢又顧安全，避免交通勞頓與染疫風險。

朱立倫指出，在嚴格境管下，台灣人若要趕回台灣，不見得買得到機票，入境後嚴格境管，經過14天居家檢疫加上7天自主健康管理，可能不一定能夠投票；全世界已有115個國家已推動不在籍投票，鄰近的日本、韓國都推動，台灣沒有理由再擋。

被問到國民黨主席選舉在即，是否率先示範不在籍投票，朱立倫說，國民黨主席選舉，本來就有很多投票方式，海外也有通訊投票，但這些不用跟不在籍投票有任何關連，每個政黨有任何考量黨員的權利，事實上，將來時間都由中常會決定。