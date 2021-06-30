板橋大遠百櫃姐29日確診，目前4名接觸者快篩都是陰性，板橋大遠百30日在臉書宣布，配合政府防疫措施，館內加強清潔消毒，30日暫停營業1天，7月1日恢復營業。
新北市長侯友宜稍早表示，大遠百櫃姐感染源很清楚是家人在環南市場工作，目前4名接觸者快篩都是陰性，並不斷擴大篩檢中，大遠百公司也配合清消。
衛生局表示，目前跟該櫃姐密切接觸的4名同事快篩都為陰性，後續持續匡列採檢，希望能將同樓層員工都篩檢，確保阻斷隱形傳播鏈。市府也將持續協調企業快篩作業。
板橋大遠百櫃姐29日確診，目前4名接觸者快篩都是陰性，板橋大遠百30日在臉書宣布，配合政府防疫措施，館內加強清潔消毒，30日暫停營業1天，7月1日恢復營業。
新北市長侯友宜稍早表示，大遠百櫃姐感染源很清楚是家人在環南市場工作，目前4名接觸者快篩都是陰性，並不斷擴大篩檢中，大遠百公司也配合清消。
衛生局表示，目前跟該櫃姐密切接觸的4名同事快篩都為陰性，後續持續匡列採檢，希望能將同樓層員工都篩檢，確保阻斷隱形傳播鏈。市府也將持續協調企業快篩作業。
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