板橋大遠百櫃姐29日確診，目前4名接觸者快篩都是陰性，板橋大遠百30日在臉書宣布，配合政府防疫措施，館內加強清潔消毒，30日暫停營業1天，7月1日恢復營業。

新北市長侯友宜稍早表示，大遠百櫃姐感染源很清楚是家人在環南市場工作，目前4名接觸者快篩都是陰性，並不斷擴大篩檢中，大遠百公司也配合清消。

衛生局表示，目前跟該櫃姐密切接觸的4名同事快篩都為陰性，後續持續匡列採檢，希望能將同樓層員工都篩檢，確保阻斷隱形傳播鏈。市府也將持續協調企業快篩作業。