板橋大遠百櫃姐29日確診，但業者僅清消沒有休館，新北市長侯友宜表示，大遠百櫃姐感染源很清楚是家人在環南市場工作，目前4名接觸者快篩都是陰性，並不斷擴大篩檢中，大遠百公司也配合清消。

板橋大遠百昨下午突然宣布提前打烊全館消毒，衛生局證實是櫃姐確診，衛生局表示，該名櫃員家屬為環南市場攤商，是29日公布確診案，該名櫃員與另5名家人均被匡列為接觸者並安排採檢。

衛生局表示，目前跟該櫃姐密切接觸的4名同事快篩都為陰性，後續持續匡列採檢，希望能將同樓層員工都篩檢，確保阻斷隱形傳播鏈。