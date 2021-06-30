根據《美麗島電子報》民調結果顯示，新北市長侯友宜拿下「政治人物信任度」、「最適合擔任下屆總統」雙料冠軍，引起各界關注。前立委沈富雄分析，侯友宜的優勢在他2018年與行政院長蘇貞昌競選新北市長時就已展現出來，現在大家雖然覺得他不是最理想的總統人選，但是可以接受的，沈富雄更指出，2024總統選戰侯是否要參選，到時候恐怕由不得他。

沈富雄30日在網路節目《雲端最前線》中(節目時間44:14處開始)表示，現在距離2024還有點遠，還有這是大家在疫情之下的感覺，因為疫情會影響政治人物的聲量，還有他們處理事情、處理危機的方法、態度和氣度，「有沒有一天到晚罵人、甩鍋、有功勞就我的？這樣的人，不敢把國家交給他，如果讓他當領袖還得了？」

沈富雄指出，在這種情況下，侯友宜佔有優勢，侯友宜的優勢跟蘇貞昌拚，就已經顯露出來，他們使兩個完全南轅北轍的人物，侯友宜不管碰到什麼委屈，他口出惡言機會很少，他也沒罵過綠營執政的縣市，或隔壁的桃園市長鄭文燦，現在台灣人也覺得說，他不是很理想的總統，但這樣的人我們可以接受。

沈富雄也說，有很多人說侯友宜不好意思跟前國民黨主席朱立倫撕破臉，2022若連任成功選上第2任不好意思落跑，「但我認為到時候恐怕由不得他」。同台的資深媒體人王時齊問沈富雄，「那朱立倫怎麼辦？」沈富雄回答，「每次看到那個數目字，怎麼辦不怎麼辦的問題」，王時齊又問，「他比江啟臣高很多」，沈富雄則說，「都沒有用，因為比起來其他的都不算人物」。