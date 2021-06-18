永齡基金會表態捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，中央疫情指揮中心本來要原廠授權書。永齡基金會18日發出八點聲明，要求授權代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗；行政院表示授權，鴻海、台積電各採購500萬劑BNT。資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘還有第三張牌，但現在看來，應該是不需要出牌了。

黃暐瀚18日在臉書貼文表示，6月17日凌晨的PO文，是郭台銘的第一張牌。他要告訴社會，衛福部長陳時中上周日曾深夜致電，承諾全力幫忙；6月18日早上8點44分，郭再次PO文「向蔡總統報告」，郭細數過去半個多月來的「心路歷程」與「無助無奈」，政府雖然都說會幫忙，但送件之後石沉大海。最重要的政府授權，也沒有拿到。尤其週日才剛接過衛福部長陳時中的「支持電話」，周二卻又看到周刊獨家內幕：「德國BNT根本不想跟郭台銘談」，這水太深，讓郭台銘搞不清楚，到底現在政府是「幫」、還是「不幫」？這是郭台銘的第二張牌。

黃暐瀚接著表示，郭台銘還有第三張牌，但現在看起來，應該是不需要出牌了。郭台銘早上的PO文一出之後，政院閃電宣布台積電、永齡，同時獲得政府授權，各買500萬的BNT疫苗。政院發言人羅秉成說，台積電早在6月10日就送件表達願意捐贈BNT疫苗，政院決定一起開放授權。若台灣未來真的能有1000萬劑的BNT疫苗，這是好事，謝謝所有出錢出力的人。

網友表示，「蔡政府對這樣的一件好事要這樣一波三折，迂迴再迂迴呢？」、「奇怪了，立法院編列預算買疫苗，錢也花了，東西呢？」」、「突然蹦出台積電也要幫忙，讓人覺得...意外也不簡單。」