在疫情肆虐全國疫苗覆蓋率嚴重不足之際，花蓮縣政府今年六月初與敏盛醫療集團簽署MOU並委託旗下的盛弘醫藥採購德國原廠BNT疫苗，盛弘醫藥今（24）日正式向食藥署遞件申請500萬劑，這是繼鴻海、台積電獲政府許可向德國BNT藥廠洽購之後，由地方政府委託專案代理進口疫苗積極展現守護鄉親生命的決心。

花蓮縣長徐榛蔚強調，當全國疫情三級警戒又延長，疫苗採購和施打更加刻不容緩。縣府委託代理專案進口採購65萬劑經WHO認證通過之國際優良新冠疫苗（BNT輝瑞、莫德納、嬌生）等疫苗，可使全縣卅二萬鄉親全部免費接種二次，完整預防療程可全力守護鄉親生命。

據盛弘醫藥股公司醫藥事業群執行長陳美孜今天接受媒體採訪指出，盛弘醫藥自6月初起，陸續收到各縣市政府，包括花蓮縣、台東縣、南投縣及雲林縣政府 和企業團體採購外國疫苗的委託。盛弘醫藥是台灣合格製藥廠商，對進口各國不同醫藥經驗豐富，面對目前嚴峻疫情，希望能協助台灣民眾盡早進行新冠病毒疫苗的普及施打。

盛弘強調，已間接與德國BNT聯繫要購買500萬劑疫苗，德國BNT已在審核廠商資格中。陳美孜指出，礙於疫苗採購並非一般企業及宗教團體可以進行採購，看到政府開放永齡基金會和台積電都順利取得行政院授權購買，希望能夠依照前例取得政府授權，代表委託方採購德國BNT疫苗。

徐縣長指出，中央政府在5月28日開放地方政府及民間向衛福部申請進口疫苗，非常謝謝中央政府，開放民間企業及地方政府來做，等同是中央和地方及民間企業共同攜手合作。由於時間迫在眉睫，民眾生命更加可貴，只要行政院核准購買， 花蓮鄕親將全面施打德國BNT疫苗。

據日本「新型コロナウイルス 熾烈な「ワクチン争奪戦」（中譯：“新冠病毒激戰”疫苗戰“）在去年9月3日媒體報導，美國預訂了8億劑（人口：3.29億）。歐盟預訂了16.85億劑（人口：5.1億）。日本預訂了5.3億劑（人口：1.2億）。英國預訂了3.8億劑（人口：6665萬）。巴西預訂了2.2億劑（人口：2.15億）。加拿大預訂了1.9億劑（人口：3759萬），顯示世界各國疫苗超前佈署。以日本為例，日本人口總數約1.2億人，日本政府採購疫苗超前佈署，以數倍的人口數做準備，平均每人可打到三次。

韓聯社報導，南韓福部長權德哲於4月24日表示，與美國輝瑞藥廠簽訂合約，再採購可供2000萬人接種的疫苗，也就4000萬劑，南韓已向5家藥廠和透過COVAX機制， 總共訂購1億9200萬劑疫苗，南韓人口約五千二百多萬人，採購的疫苗可供9900萬人施打，幾乎可為每人施打兩次。

徐縣長表示，面對疫情嚴竣時刻，縣民十分關心疫苗嚴重缺乏，加上變種病毒的衝擊，時間迫在眉睫，鄉親的生命更加可貴，我們將以國際案例為借鏡，唯有做好充足的疫苗準備，才能讓鄉親免於恐懼，相信也會得到民眾鄉親及民意機關的支持，共同渡過這場危機。