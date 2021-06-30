衛福部長陳時中今天表示，我國向國外採購的疫苗將在八月底前到貨一千萬劑，估計十月底就能達到第一劑百分之六十的疫苗覆蓋率，同時目前也啟動第三劑疫苗的相關整備作業，並規劃開放國人混打AZ、莫德納兩種疫苗。

陳時中今天表示，過去他在立法院備詢時曾提到，按照我國向國外採購的疫苗合約，估計八月底時會有一千萬劑的數量到貨，以此推估大約十月底能達到百分之六十的第一劑疫苗覆蓋率，但還是要看到時候到貨的數量，以及國內整體的施打效率。

陳時中也透露，由於將來疫苗有可能需要打第三劑，因此日前指揮中心已啟動第三劑的相關整備，啟動相關的採購談判，另外也準備進行AZ疫苗與莫德納疫苗的混打試驗。

有關媒體報導，民間採購疫苗案讓陳時中夾在蔡總統與蘇貞昌兩人之間，導致一下子要說全力幫忙，一下有改口說要原廠授權書，對此陳時中今天也強調，相關的疫苗採購除了有一些掮客之外，「截至目前幾乎沒有任何政治人物來跟我談。」

他說，這陣子有人不斷放話，或是有一些地方政府行了文，但最後都沒有私底下來談這樣（疫苗）的事情，有一些表示要來販賣的，我一律都說要先看到原廠出貨證明或授權書，才有辦法來做進一步的相談。

至於慈濟自購疫苗是否能另外成立專案處理？陳時中也說，這部分雙方都在協商中，相信之後會有一個大家都滿意的成果。