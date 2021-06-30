二十國集團外長在義大利南部馬泰拉舉行兩年來首次實體會議。中國國務委員兼外長王毅在北京以視訊方式出席，他透露中國已向近100個國家提供逾4.5億劑新冠疫苗，並呼籲有能力的國家避免限制出口或超量囤積。

王毅在會上表示，全球新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦分化明顯，二十國集團應弘揚夥伴精神、團結合作，為發展中國家提供更多支持，以及為消除免疫鴻溝作出應有貢獻。他稱，應堅持及多邊主義同開放融合，為世界經濟復蘇提供推動力，採取負責任的宏觀經濟政策，避免自身舉措的負面效應外溢，包容共享，以問題導向，增強全球治理體系的應變力。

不過，德國外長馬斯就不滿中國及俄羅斯，向某些國家提供疫苗，以提升國家地位，強調疫苗並非用於獲取短期地緣戰略優勢。而美國國務卿布林肯則重申，若要結束疫情，必須向更多地方提供更多疫苗，多邊合作是制止這場全球衛生危機的關鍵。