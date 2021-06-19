國內本土疫情嚴峻，各縣市高齡長者開始施打AZ疫苗，但已累積27人在接種後猝死。指揮中心回應，接種後死亡個案可能是由疫苗所導致，也可能與疫苗無關，相關死因皆仍待調查釐清。前民進黨立委沈富雄表示，有些病人若有糖尿病、高血壓、心臟病、又在洗腎，這樣就不要施打疫苗了。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，打疫苗有史以來，每一次打一種新的疫苗，都會有同樣的現象，這是很困擾的，而且很難解釋。像台北市長柯文哲說，原則上，還是要打，柯P是一個鐵嘴、白目的人，但是他是IQ高達158的人，表示他的心也動搖了。

沈富雄指出，衛福部長陳時中講的話更好笑了，他說利大於弊，什麼是利呢？他昨天的講法，跟今天又不一樣了，他今天講，打了疫苗以後，一旦得病，重病率比較低，所以這個是利、弊就是死亡。但重病率下降和死亡這兩個怎麼能夠比呢？這個洋人叫做Apple And Orange，蘋果跟橘子在比，是亂比一通，因要同性質的標的，才能夠比。

沈富雄指出，理論上，就是施打了疫苗以後，因為這個病而死亡的可能性，跟不打疫苗的人相比，但是施打的人若今天打、明天死亡，或今天打、後天死亡。他的曝險時間非常短，施打這個疫苗所得到的好處非常短。因此如果一個人能夠活兩年，打疫苗如果有效，還有兩年的好處，但有人卻是來不及享受到好處就死亡了。

沈富雄強調，很多病人有糖尿病、有高血壓、有的心臟病、有的在洗腎，他們最後死亡時很多都來得及送醫院，但這些施打疫苗死亡的人好像都死在家裡，死得很快；若說事出有因，但是沒有說服力，說這些人的死亡跟疫苗100%沒有關係。因此有些病人，如果有糖尿病、高血壓、心臟病、又在洗腎，通常活不過兩年，因此如果可活的日子很短，身體又不是很好，這樣就不要打疫苗，何況在家裡染疫的機會很低。