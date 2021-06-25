民進黨立委沈富雄今表示，在沒有疫苗，陳時中團隊「超前部署」完全失能的情況下，台灣有此成績依然是國際間的模範生，如果有機會搬到WHA去說嘴，應是毫無愧色。「陳時中最大的悲哀是失去為自己辯護的能力」。

沈富雄說，這兩天，人口只有台灣1／8的立陶宛很紅，因為它捐了兩萬劑的疫苗給台灣。很好奇它們自己的疫情到底如何，GOOGLE一下，真象令人瞠目結舌，立陶宛的疫情從去年9月燒到現在歷時9個月，尖峰時每天新增確診數達每百萬人口約1400例，相形之下，台灣這波Pandemic只持續不到兩個月，尖峰時的確診數是每百萬人口25例，兩者相差56倍，想用電腦把台灣的疫情圖畫在立陶宛的背景上，還真難倒了電腦。

他說，如果說立陶宛是蕞爾小國，哪堪一比，那麼拿國人向來敬佩的以色列相比，結果幾乎一樣，台灣疫情之微不足道，完全被淹沒了。

他指出，令人不解的是，最會內宣的民進黨政府及一向走路有風的陳時中對此成就完全視若無睹，隻字不提，究其原因，是陳時中過去一年多把台灣社會帶向錯誤的方向，人民的胃口被養大了，要清零，要見「嘉玲」，根本不原諒「大流行」可以無端從萬華冒出。

他說，人民的膽子被養小了，怕得病，怕死亡，怕後遺症，當確診數已經降到100以下，全國不分藍綠，有志一同地情願繼續三級警戒而不在乎生活的不便及經濟上的損失。

他表示，陳時中從去年的大展歌喉及時裝走秀到現在的囁囁不語，滿臉苦瓜，實在愧對台灣人民兩個月以來所做的努力而拼出來的傲人成績。如果完全看不出來箇中正面的成就，是為無知，如果看出來而不敢講，是為無勇，怕講了以後的反彈無法招架，那就完全失格了。

他諷刺，台灣的疫情如果像立陶宛，天老早塌了，地老早掀了，人民老早起義了，老共老早跨海而來，所幸，在不智、不仁、無勇、無謀的領導下，仍然撐起一片天，老天不想亡我也。